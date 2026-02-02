Угарным газом в Дагестане отравились 10 детей

Порядка 10 детей отравились угарным газом в частном детсаду в селе Параул в Дагестане. Об этом РИА «Новости» сообщили в МЧС республики.

С признаками отравления газом в районную больницу поступили 10 детей. Они все пожаловались на слабость и тошноту.

По данным ТАСС, один из воспитанников находится в тяжелом состоянии. Подробности случившегося издание не привело.

Пресс-служба СК России по Республике Дагестан сообщила, что по факту отравления детей возбудили уголовное дело.

«По предварительным данным, 2 февраля 2026 года в медицинское учреждение Карабудахкентского района доставлены дети дошкольного возраста с признаками отравления», — отметили в ведомстве.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее из-за утечки газа пострадала семья в Туркменском округе на Ставрополье. ЧП произошло в ауле Маштак-Кулак на Советской улице. Всего угарным газом отравились один взрослый и двое детей, их госпитализировали.