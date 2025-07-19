«Сотрудники спецслужб» выманили деньги у пенсионерки в Санкт-Петербурге

Пенсионерка из Петербурга перевела более 59 тысяч рублей «сотруднику спецслужб»

В Санкт-Петербурге мошенники обманули пенсионерку более чем на 59 тысяч рублей, представившись сотрудниками спецслужб. Об этом сообщил РЕН ТВ .

Жертвой злоумышленников стала 77-летняя женщина. Ради «сохранения денег» она отправила 59 720 рублей неизвестному, который по телефону представился работником силовой структуры. У пенсионерки это подозрений не вызвало.

Следователи завели уголовное дело по статье о мошенничестве, расследование продолжается.

Ранее в Москве задержали мошенников, выдававших себя за социальных работников. Аферисты под разными предлогами вымогали деньги у доверчивых людей, общий ущерб превысил три миллиона рублей.

В Одинцове суд приговорил девушку — курьера телефонных мошенников к 4,5 года лишения свободы. Она забирала деньги у обманутых пенсионеров, а взамен отдавала им фиктивные документы о якобы зачислении средств на «безопасный счет».