В Одинцове девушку — курьера телефонных мошенников осудили на 4,5 года

Суд в Одинцове приговорил курьера телефонных мошенников к 4,5 года колонии

В Одинцове суд признал виновной в мошенничестве 21-летнюю девушку и приговорил к 4,5 года лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что в январе 2024 года жительница Одинцова примкнула к группировке аферистов, где ей отвели роль курьера. Девушка забирала деньги у потерпевших, а взамен отдавала им фальшивые документы о зачислении средств на «безопасный» счет.

Два пенсионера передали мошеннице более 10 миллионов рублей. В ходе следствия удалось установить личность преступницы. Девушку задержали.

Потерпевшие узнали в подозреваемой «сотрудницу банка», которой передавали сбережение. Суд назначил ей 4,5 года колонии.

Ранее в Кузбассе перед судом предстал пособник телефонных мошенников. Мужчина вступил в сговор с аферистами и выманил у женщины 3,5 миллиона рублей.