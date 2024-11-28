Сотрудники Росгвардии задержали пьяного дебошира в алкомаркете в Москве

Сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, хулиганившего в алкомаркете в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Экипаж патрулировал территорию, когда получил сигнал тревоги с Щелковского шоссе. По прибытии в магазин алкоголя стражи порядка узнали, что пьяный мужчина скандалит, угрожает расправой покупателям и продавцам и уже разбил три бутылки спиртного. Дебошира задержали на месте и передали полиции. Им оказался 31-летний местный житель.

Ранее другого хулигана и алкоголика задержали в ресторане на востоке Москвы. Мужчина, живущий в Подмосковье, приставал к посетителям и ломал мебель.

А в Санкт-Петербурге росгвардейцы обезвредили мужчину, который начал угрожать ножом сотрудникам скорой помощи.