Сегодня 11:41 Сотрудники Росгвардии задержали пьяного дебошира в алкомаркете в Москве
Сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, хулиганившего в алкомаркете в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Экипаж патрулировал территорию, когда получил сигнал тревоги с Щелковского шоссе. По прибытии в магазин алкоголя стражи порядка узнали, что пьяный мужчина скандалит, угрожает расправой покупателям и продавцам и уже разбил три бутылки спиртного. Дебошира задержали на месте и передали полиции. Им оказался 31-летний местный житель.
Ранее другого хулигана и алкоголика
задержали в ресторане на востоке Москвы. Мужчина, живущий в Подмосковье, приставал к посетителям и ломал мебель.
А в Санкт-Петербурге
росгвардейцы обезвредили мужчину, который начал угрожать ножом сотрудникам скорой помощи.
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