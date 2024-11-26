Сотрудники Росгвардии задержали пьяного дебошира в ресторане в Москве

Сотрудники Росгвардии задержали пьяного жителя Подмосковья, который устроил дебош в ресторане на востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Накануне вечером в отдел вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги из одного из охраняемых ресторанов.

Прибывшие сотрудники Росгвардии узнали, что в помещении пьяный мужчина пристает к посетителям, матерится и ломает мебель. Дебошира задержали и отвезли в отделение полиции.

В сентябре пьяные пациенты больницы в Башкортостане, у одного из которых была рваная рана головы, подрались сначала с хирургом, а потом и с вызванным нарядом росгвардейцев.

Одного из дебоширов обвинили в хулиганстве, другого — в насилии против представителя власти.