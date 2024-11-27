Мужчину, который угрожал медикам ножом, задержали в Выборгском районе Петербурга

В Петербурге сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который угрожал медицинским работникам ножом. Об этом сообщила Neva.Today .

Фельдшер скорой помощи рассказал, что прохожий внезапно начал конфликт с бригадой возле одного из домов в Выборгском районе города. В какой-то момент злоумышленник достал нож и начал угрожать расправой.

Петербуржца отправили в отдел полиции. В участке выяснилось, что ранее злоумышленник привлекался к ответственности по различным административным статьям.