Сотрудники Росгвардии и МВД нашли в Жуковском девять нелегальных мигрантов

Сотрудники ОМОНа «Русич» оказали силовую поддержку коллегам из МВД, выявившим нелегальных мигрантов на одной из строек в Жуковском. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
В общей сложности стражи порядка привлекли к административной ответственности девятерых приезжих. Кроме того, проводится проверка их работодателя. Росгвардия также опубликовала видео с места.
Ранее рейд по борьбе с нелегальной миграцией прошел в Солнечногорске. Провело его управление потребительского рынка городской администрации совместно с Росгвардией и полицией. При этом выявили трех незаконно трудоустроенных приезжих, которым выписали штрафы.
В январе сотрудники ФСБ, СК, МВД и Росгвардии провели совместный рейд в московском торговом центре «Принц Плаза». По его итогам более 400 мигрантов постановили депортировать из России.
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