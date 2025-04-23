Сотрудники Росгвардии и МВД нашли в Жуковском девять нелегальных мигрантов

Сотрудники ОМОНа «Русич» оказали силовую поддержку коллегам из МВД, выявившим нелегальных мигрантов на одной из строек в Жуковском. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В общей сложности стражи порядка привлекли к административной ответственности девятерых приезжих. Кроме того, проводится проверка их работодателя. Росгвардия также опубликовала видео с места.

Ранее рейд по борьбе с нелегальной миграцией прошел в Солнечногорске. Провело его управление потребительского рынка городской администрации совместно с Росгвардией и полицией. При этом выявили трех незаконно трудоустроенных приезжих, которым выписали штрафы.

В январе сотрудники ФСБ, СК, МВД и Росгвардии провели совместный рейд в московском торговом центре «Принц Плаза». По его итогам более 400 мигрантов постановили депортировать из России.