Рейд по пресечению незаконной трудовой деятельности прошел в Солнечногорске

Сотрудники управления потребительского рынка администрации Солнечногорска совместно с Росгвардией и полицейскими провели рейд по пресечению незаконной трудовой деятельности мигрантов. Проверка прошла в кафе на улице Крестьянская.

В ходе рейда выявили трех иностранных работников, которые незаконно осуществляли трудовую деятельность на территории России.

Полицейские составили протокол и выписали штрафы. За несоблюдение правил трудовой деятельности мигрантов предусмотрено административное наказание: для физических лиц сумма штрафа составляет от двух до пяти тысяч рублей.

Юридические лица также подлежат административной ответственности. Сумма штрафа может варьироваться от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей. Кроме того, им может быть назначено административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

«Проверки осуществляем на протяжении года, и это дает свои плоды. Руководители торговых объектов понимают, что нарушать законодательство не стоит, и стараются приводить всю документацию в порядок», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Такие рейды на территории Солнечногорска проводятся еженедельно по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.