Более 400 мигрантов вышлют из России после рейда в ТЦ «Принц Плаза» в Москве

Telegram-канал Baza: 426 мигрантов поймали при рейде в ТЦ «Принц Плаза» в Москве

Федеральная служба безопасности, Следственный комитет России, МВД и Росгвардия провели совместный рейд 15 января, по результатам которого задержали 426 нелегалов. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Рейд прошел в торговом центре «Принц Плаза», расположенном у станции метро Теплый стан на юго-западе столицы.

Сотрудники правоохранительных органов поймали трех подозреваемых, которые оказывали услуги по незаконной миграции под видом парикмахерской и пункта ремонта телефонов.

Как выяснилось теперь, вместе с фигурантами уголовного дела силовики задержали еще 426 человек, находившихся на территории России незаконно. Всех их выдворят из страны в ближайшее время.

Ранее стало известно, что 5 февраля в России заработает электронный реестр нелегалов. Информация на сервисе будет размещаться в открытом доступе.