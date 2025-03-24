Сотрудники МЧС спасли 17 детей на пожаре в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле сотрудники МЧС спасли на пожаре 17 детей. Возгорание произошло в одной из квартир в многоэтажном доме, сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, огонь охватил комнату на втором этаже пятиэтажки на 20 квадратных метрах. Огнеборцы с помощью спасустройств вытащили 37 человек, 17 из которых были дети.

Самостоятельно из здания смогли эвакуироваться 36 человек, в том числе 15 несовершеннолетних. В МЧС добавили, что при пожаре пострадал хозяин горевшей квартиры.

В ликвидации возгорания участвовали 26 специалистов и шесть единиц техники. Предварительной причиной пожара назвали неосторожное обращение с огнем.

Ранее стало известно о героическом поступке жителя Иркутска, который спас из пожара двух маленьких детей. Мужчина из-за сильного задымления на коленях пробрался на кухню, где находились пострадавшие и вытащил их в подъезд.