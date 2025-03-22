В Иркутске мужчина спас детей из пожара, рискуя жизнью

Житель Иркутска спас из пожара двух маленьких детей полутора и трех лет. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Огонь охватил квартиру на бульваре Рябикова. Игорь находился дома, но этажом ниже — соседи сообщили ему о пожаре. На лестничной клетке он увидел мечущуюся женщину, дверь ее квартиры была открыта, оттуда валили клубы едкого дыма. Внутри находились двое детей. В квартиру кинулись трое мужчин, но сразу выбежали — не хватало воздуха. Игорь не сдавался.

«Планировка такая же, как в моей квартире. Я знал расположение комнат. В зале бушевало пламя, оттуда шел жар. Я выбежал, чтобы сделать несколько вдохов, и вернулся уже в детскую. Пытался среди мебели отыскать малышей, но безуспешно», — рассказал иркутянин.

Он отдышался в подъезде и на коленях стал пробираться на кухню. Игорю удалось найти детей — он их вытащил, но сам потерял сознание. Соседи вынесли пострадавших из подъезда, на свежем воздухе они пришли в себя. Малышей госпитализировали.

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