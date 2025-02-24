Сотрудник ВГТРК получил сообщение о минировании офиса в Москве
В понедельник, 24 февраля, в холдинг ВГТРК в Москве поступило сообщение от неизвестных о якобы минировании офиса. Об этом 360.ru сообщил источник.
По предварительным данным, оперативный дежурный ВГТРК получил информацию от другого дежурного, что продюсеру Ефиму Петрову пришло сообщение в социальной сети о минировании здания.
Офис находится на улице Правды, 24.
Кто именно прислал информацию с данными о «минировании», пока неизвестно. Сведения проверяют, на место происшествия вызвали кинолога.
В начале февраля в Москве начали эвакуацию из школы в районе Ясенево после звонка о минировании.
Волонтеров из Лыткарина наградили за помощь бойцам СВО
Шесть человек пострадали при пожаре в доме на юго-западе Москвы — источник
Встреча жителей с депутатом Госдумы Михаилом Терентьевым прошла в Балашихе
Свыше 5 тысяч тюльпанов вырастила фермер из Одинцовского округа к 8 Марта
Школу в «Первом квартале» построят в Ленинском округе в 2025 году
Третий сезон интеллектуальных игр «Квизы Чеховки» начался в Истре
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте