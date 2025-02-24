Сотрудник ВГТРК получил сообщение о минировании офиса в Москве

В понедельник, 24 февраля, в холдинг ВГТРК в Москве поступило сообщение от неизвестных о якобы минировании офиса. Об этом 360.ru сообщил источник.

По предварительным данным, оперативный дежурный ВГТРК получил информацию от другого дежурного, что продюсеру Ефиму Петрову пришло сообщение в социальной сети о минировании здания.

Офис находится на улице Правды, 24.

Кто именно прислал информацию с данными о «минировании», пока неизвестно. Сведения проверяют, на место происшествия вызвали кинолога.

В начале февраля в Москве начали эвакуацию из школы в районе Ясенево после звонка о минировании.