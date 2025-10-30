Сотрудник «Россети Юг» в Ростове-на-Дону убил экс-супругу и покончил с собой

Мужчина в Ростове-на-Дону застрелил бывшую жену из-за раздела имущества. Как сообщил источник 360.ru, после убийства он покончил с собой.

Конфликт начался в офисе «Россети Юг» на улице Большой Садовой, где они оба работали. Местный житель выстрелил в экс-супругу из огнестрельного оружия, а потом наложил на себя руки.

«В результате полученного огнестрельного ранения женщина скончалась. <… > По данному факту возбуждено уголовное дело», — заявила пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Сейчас на месте ЧП работают следователи криминалисты и устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее в Ингушетии 12-летний мальчик случайно выстрелил в 15-летнего подростка. Ребята играли с пневматической винтовкой. От полученных травм ребенок скончался. Следователи начали проверку после случившегося.