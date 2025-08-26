В Ингушетии мальчик застрелил 15-летнего подростка

СКР начал проверку в Малгобеке после гибели 15-летнего подростка от выстрела

В Малгобекском муниципальном районе двое подростков играли с пневматической винтовкой, один из них погиб от ранения в грудь. Следователи инициировали проверку, сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Ингушетия.

Выстрелы раздались 26 августа в частном доме по улице Галаева в сельском поселении Сагопши. По версии следствия, 12-летний мальчик случайно выстрелил в 15-летнего подростка. Пуля попала в грудную клетку, после госпитализации пострадавший умер.

Следственный отдел по городу Малгобек устроил доследственную проверку по части первой статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»). Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

