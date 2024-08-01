Сотрудник МЧС под Челябинском спас упавшую с шестого этажа женщину

Сотрудник МЧС в Копейске спас женщину, упавшую с шестого этажа

Фото: РИА «Новости»

Сотрудник МЧС в городе Копейске Челябинской области Радик Б. спас женщину, которая упала с высоты шестого этажа. Об этом сообщила kp.ru.

Спасатель полез к девушке на помощь по пожарной лестнице, но она оступилась и полетела вниз, и специалист успел в последний момент удержать ее за туловище.

«На это я даже смотреть не хочу! Мамочки, какой ужас!  Она просто улетела!» — прокомментировали ситуацию очевидцы.

При этом сам спасатель в этот момент рисковал рухнуть вниз вместе с женщиной, но в итоге пострадавшая отделалась лишь ссадинами и легким испугом.

По какой причине она находилась в открытом окне на шестом этаже, на данный момент неизвестно.

В четверг утром в городе Нижний Тагил после взрыва газа обрушились два подъезда. МЧС показывало видео спасения из-под завалов женщины и ребенка.

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