Сотрудник МЧС под Челябинском спас упавшую с шестого этажа женщину

Сотрудник МЧС в городе Копейске Челябинской области Радик Б. спас женщину, которая упала с высоты шестого этажа. Об этом сообщила kp.ru .

Спасатель полез к девушке на помощь по пожарной лестнице, но она оступилась и полетела вниз, и специалист успел в последний момент удержать ее за туловище.

«На это я даже смотреть не хочу! Мамочки, какой ужас! Она просто улетела!» — прокомментировали ситуацию очевидцы.

При этом сам спасатель в этот момент рисковал рухнуть вниз вместе с женщиной, но в итоге пострадавшая отделалась лишь ссадинами и легким испугом.

По какой причине она находилась в открытом окне на шестом этаже, на данный момент неизвестно.

В четверг утром в городе Нижний Тагил после взрыва газа обрушились два подъезда. МЧС показывало видео спасения из-под завалов женщины и ребенка.