Появились кадры спасения ребенка и женщины из-под завалов в Нижнем Тагиле

Мальчика-подростка и женщину вытащили спасатели из-под завалов частично разрушенного дома в Нижнем Тагиле. Кадры с места работы спасателей опубликовала пресс-служба МЧС в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, как спасатели укладывают пострадавших на носилки и несут для передачи врачам. Спасенную женщину так же вынесли из разрушенного помещения.

Обрушение двух подъездов дома в Нижнем Тагиле произошло в четверг, 1 августа. Предварительной причиной назвали взрыв газа. Детонация разрушила не менее 15 квартир.

Общее количество пострадавших, по данным МЧС, составило 12 человек.

Минздрав Свердловской области уточнил, что в больницу доставили пятерых жильцов частично разрушенного дома.

РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщило, что под завалами остались не менее 16 человек. К их поискам привлекли кинологов.