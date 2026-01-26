Сотрудник «Гайского ГОК» в Оренбуржье погиб после обрушения горной выработки

В Оренбургской области на Гайском горно-обогатительном комбинате в результате обрушения горной выработки погиб сотрудник. Об этом сообщила пресс-служба «Гайского ГОКа» в беседе с ТАСС .

«При производстве горных работ проходчик подземного участка 1983 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью», — заявили в пресс-службе.

В результате ЧП больше никто не пострадал. Комбинат продолжает работать в привычном режиме.

Для расследования причин и обстоятельств происшествия создали специальную комиссию. Коллектив и руководство ПАО «Гайский ГОК» в связи со случившимся выразили искренние соболезнования семье и близким погибшего. Им окажут всю необходимую поддержку.

