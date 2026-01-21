Два человека погибли при атаке ВСУ на портовые терминалы в поселке на Кубани

Два человека погибли при атаке ВСУ на портовые терминалы в поселке Волна Краснодарского края. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале .

«Погибли два сотрудника предприятия, еще несколько пострадали. Выражаю глубокие соболезнования семьям», — написал глава региона, уточнив, что всем раненым окажут необходимую медицинскую помощь, в том числе — в краевых медучреждениях.

Кондратьев напомнил, что уже вторые сутки Краснодарский край подвергается массированной атаке. Пож ударом оказались гражданские объекты и инфраструктура.

По словам губернатора, сейчас на территории терминалов — пожар, огонь охватил четыре резервуара с нефтепродуктами.

Накануне вечером украинские боевики атаковали жилой многоквартирный дом в Адыгее. В результате удара начался сильный пожар.