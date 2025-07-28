Сотни нерасселенных аварийных домов нашли в Астрахани: как до этого довели?

Mash: более 13 тысяч жителей аварийных домов в Астрахани до сих пор не расселили

В Астрахани до сих пор не расселили более 13 тысяч жителей аварийных домов, хотя должны были это сделать еще два года назад. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По словам местных жителей, расселение происходит медленно, даты часто меняют. В общей сложности новые квартиры с 2023 по 2027 год должны получить жители 945 зданий.

Как отметил губернатор области Игорь Бабушкин, в обрушившемся доме расселили только 94 помещения из 131.

Сегодня утром в жилом доме в Астрахани обрушились этажи с первого по пятый, возгорания не последовало. По предварительной информации, пострадали три человека.

Ранее Mash писал, что жильцы пытались продать квартиры по цене намного ниже рыночной, но почти никому это не удалось.