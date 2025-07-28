Раскрыта стоимость квартир в обрушившемся доме в Астрахани

Владельцы квартир рухнувшего дома в Астрахани выставляли свою недвижимость на продажу по цене в пять раз ниже рынка. Как сообщил Telegram-канал Mash , за прошедший год только два жильца продали свои однушки за 750 тысяч и за один миллион рублей.

Дом уже не первый год находился в аварийном состоянии и владельцы недвижимости пытались вручить хотя бы какие-то деньги.

По данным авторов, жильцы жаловались на затопленный подвал, осевший фундамент, а также общий износ здания.

В понедельник, 28 июля, в доме обрушилась часть подъезда с первого по пятый этаж. Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали из здания не менее 4 и приступили к разбору завалов. Причины крушения дома установит экспертиза.