Раскрыта стоимость квартир в обрушившемся доме в Астрахани

Владельцы квартир рухнувшего дома в Астрахани выставляли свою недвижимость на продажу по цене в пять раз ниже рынка. Как сообщил Telegram-канал Mash, за прошедший год только два жильца продали свои однушки за 750 тысяч и за один миллион рублей.
Дом уже не первый год находился в аварийном состоянии и владельцы недвижимости пытались вручить хотя бы какие-то деньги.
По данным авторов, жильцы жаловались на затопленный подвал, осевший фундамент, а также общий износ здания.
В понедельник, 28 июля, в доме обрушилась часть подъезда с первого по пятый этаж. Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали из здания не менее 4 и приступили к разбору завалов. Причины крушения дома установит экспертиза.
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