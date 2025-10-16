Сотни людей эвакуировали из «Крокус Экспо»

Сотни людей эвакуировали из выставочного центра «Крокус Экспо» в Красногорске. Об этом сообщил телеканал «Москва 24» .

Многие в спешке выбежали на улицу даже без верхней одежды.

Позднее выяснилось, что тревога была ложной. Сейчас посетителей уже запускают обратно в павильон.

«Там был сбой системы в спа. Все хорошо, уже наладили. Ничего опасного не было», — рассказал 360.ru очевидец.

Ранее в отделении Городской клинической больницы номер 15 эвакуировали пациентов и персонал из-за возгорания на двух квадратных метрах. Никто не пострадал. По предварительным данным, причиной происшествия стала непотушенная сигарета.