В больнице на востоке Москвы эвакуировали 28 человек из-за пожара

В отделении Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова провели эвакуацию персонала и пациентов из-за небольшого возгорания. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Из отделения эвакуировали 28 человек. По предварительным данным, причиной ЧП стала непотушенная сигарета, от которой загорелся матрас.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила два квадратных метра. Проводится проветривание помещений отделения больницы.

Ранее пожар случился в 12-этажном доме на улице Плеханова в столице. В охваченной огнем квартире находились две женщины, одна из них успела выйти. Вторая погибла, она была лежачей больной.