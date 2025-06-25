Сотни человек около месяца ищут потерявшегося в Москве пса Матео
Пес Матео породы левретка потерялся в Москве в конце мая. До сих пор его семья не может найти своего любимца. В поисках принимают участие более 700 человек, рассказала 360.ru органистка Римско-католического Кафедрального собора, хозяйка питомца Марина Омельченко.
Вечером 31 мая семья, как обычно, отправилась на прогулку с Матео. В какой-то момент мимо них проехала шумная машина. Питомец, испугавшись громких звуков, сорвался с поводка и сбежал. Его близкие сразу же отправились за ним, но догнать его не удалось.
К поискам пса привлекли полицию, а также сотрудников местного «Жилищника» и «Автодора». На некоторых записях с камер видеонаблюдения Матео видели, однако найти его следы так и не получилось. Не помогли и яркая внешность собаки, а также ее чип и клеймо.
«Матео очень известен в нашем районе, его знали все собачники. Почти круглосуточные поиски не дали никаких результатов — Матео просто исчез, испарился в густонаселенном районе, утыканном камерами. Все волонтеры на ушах, все обклеено листовками. Охват у нас огромный, более 700 человек состоит в чате помощников в поисках, и никто, ни один свидетель, не видел его», — поделилась переживаниями Марина.
Хозяйка Матео предположила, что ее питомца могли украсть или забрать с улицы из хороших побуждений. Она и ее близкие, а также сотни неравнодушных людей продолжают искать пса, чтобы вернуть его домой.
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