Сотни человек около месяца ищут потерявшегося в Москве пса Матео

Пес Матео породы левретка потерялся в Москве в конце мая. До сих пор его семья не может найти своего любимца. В поисках принимают участие более 700 человек, рассказала 360.ru органистка Римско-католического Кафедрального собора, хозяйка питомца Марина Омельченко.

Вечером 31 мая семья, как обычно, отправилась на прогулку с Матео. В какой-то момент мимо них проехала шумная машина. Питомец, испугавшись громких звуков, сорвался с поводка и сбежал. Его близкие сразу же отправились за ним, но догнать его не удалось.

К поискам пса привлекли полицию, а также сотрудников местного «Жилищника» и «Автодора». На некоторых записях с камер видеонаблюдения Матео видели, однако найти его следы так и не получилось. Не помогли и яркая внешность собаки, а также ее чип и клеймо.