Приходивший на уколы в ветклинику Нальчика пес пропал

Пес из Нальчика, который сам приходил на процедуры к ветеринарам, пропал. Об этом 360.ru рассказал Алим — врач и владелец клиники, где лечили бездомное животное.

«Я работал за столом, посмотрел в окно и увидел, как на клинику смотрит собака. Подошел к ней и говорю: „Что такое? К нам пришел? Заходи“. Пес зашел в клинику, никакой агрессии не проявлял», — поделился он.

Собаку назвали Барбосом. После осмотра у него диагностировали старый перелом лапы, артрит и артроз, сняли клещей и сделали все необходимые уколы.

«Он домашний был, кастрированный. Такого доброго пса я в жизни не видел. Сказал, чтобы он приходил каждый день, так как нам надо закончить семидневный курс лечения. Он, ни одного дня не пропуская, приходил», — поделился ветеринарный врач.

На восьмой день процедур Барбосу поставили укол от глистов. После этого уже три дня пса не видели. Алим искал его как рядом с клиникой, так и в соседних районах города.

«Нам позвонили и рассказали, что он из соседнего района сам пришел к нам в клинику. Я сказал, чтобы через 10 дней он вернулся на вакцинацию, так что ждем его 22-го числа», — заключил Алим.