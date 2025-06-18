В Нальчике бездомный пес сам приходил в ветклинику ради уколов

Shot: бездомный пес каждый день сам приходил в ветклинику Нальчика на уколы

В Нальчике бездомная собака самостоятельно обратилась в ветеринарную клинику за медицинской помощью. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Ветеринары рассказали, что пес пришел к дверям учреждения и ждал, когда его заметят. Сотрудники клиники пригласили уличного гостя внутрь и провели осмотр, на котором выявили выраженную хромоту и клещей.

После обследования ветеринары также диагностировали у животного артрит и назначили недельный курс уколов. Пациенту посоветовали не уходить далеко и не пропускать процедуры.

Собака оказалась удивительно сознательной: приходила в клинику без единого пропуска для лечения. Животное позволяло обработать себя от паразитов и сделать уколы.

Теперь пес чувствует себя лучше и уверенно наступает на лапу. Сотрудники учреждения ищут для четвероногого новых заботливых хозяев.

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