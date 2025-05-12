Состоящий на учете в психоневрологическом диспансере петербуржец пытался поджечь банк

Житель Санкт-Петербурга разлил горючую жидкость в отделении банка и угрожал сотрудникам кредитной организации поджогом. Об этом рассказал источник 360.ru.

Возгорание могло произойти в отделении, расположенном на улице Белы Куна в Купчино, накануне днем. По предварительным данным, 43-летний мужчина пришел в банк и потребовал от сотрудников вернуть ему четыре тысячи рублей. Он утверждал, что банк обманул его на эту сумму и удержал ее из поступившей на его карту полтора года назад заработной платы.

Буйный посетитель финансовой организации заявлял, что в случае если он не получит своих денег, он устроит в помещении пожар.

На появившихся в распоряжении 360.ru кадрах видно, как на место прибыл наряд полиции. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и вывели его из банка.

Позже источник 78.ru сообщил, что сейчас петербуржец находится в СИЗО. Полицейские выяснили, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере Невского района. Медики диагностировали у него биполярное расстройство, обостряющееся после употребления алкоголя.

Ранее сотрудники полиции задержали жителя Дзержинска по подозрению в нападении на возлюбленную. Во время распития спиртного он облил женщину горючим и поджег ее. У пострадавшей обнаружили ожоги 60% тела.