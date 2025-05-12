Житель Нижегородской области попал под статью за поджог возлюбленной

Правоохранители задержали жителя Дзержинска по подозрению в нападении на возлюбленную. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

Согласно данным ведомства, во время распития спиртного фигурант облил женщину горючим и поджег ее. Произошел хлопок, который привлек внимание соседей. Прибывшие на место полицейские оказали пострадавшей помощь.

Медики госпитализировали пациентку с ожогами 60% тела. Возбуждено уголовное дело.

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