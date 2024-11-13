Состояние одного из пострадавших при обрушении моста в Крыму оценили как тяжелое

Второму доставленному в больницу пострадавшему оказали амбулаторную помощь. От госпитализации мужчина отказался.
Об обрушении моста на дороге Джанкой-Маслово сообщила глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко. На место оперативно прибыли сотрудники спецслужб.
Источник 360.ru сообщил о том, что в результате обрушения моста никто не погиб. Во время ЧП на мосту находились легковой автомобиль и грузовой транспорт.
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