Состояние одного из пострадавших при обрушении моста в Крыму оценили как тяжелое

Одного из пострадавших на мосту в Джанкойском районе доставили в центральную районную больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения республики Крым .

Второму доставленному в больницу пострадавшему оказали амбулаторную помощь. От госпитализации мужчина отказался.



Об обрушении моста на дороге Джанкой-Маслово сообщила глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко. На место оперативно прибыли сотрудники спецслужб.



Источник 360.ru сообщил о том, что в результате обрушения моста никто не погиб. Во время ЧП на мосту находились легковой автомобиль и грузовой транспорт.