Сошедший с рельсов в Петербурге грузовой поезд попал на видео

РЖД: вагон поезда с удобрениями сошел с рельсов на юге Петербурга

Один из вагонов грузового поезда с удобрениями сошел с рельсов на станции Октябрьской железной дороги в Санкт-Петербурге. Как сообщили в пресс-службе РЖД, никто не пострадал.

«Угрозы экологии нет. На движение поездов ситуация не повлияла», — уточнили в компании.

Для устранения последствий на станции Сортировочная — Московская задействовали восстановительный поезд.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после схода вагона. В пресс-службе ведомства отметили, что причины аварии пока уточняют. Прокуратура оценит действия ответственных лиц, а также проверит, как они исполняли правила в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.