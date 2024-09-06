Сошедший с рельсов в Петербурге грузовой поезд попал на видео

Один из вагонов грузового поезда с удобрениями сошел с рельсов на станции Октябрьской железной дороги в Санкт-Петербурге. Как сообщили в пресс-службе РЖД, никто не пострадал.
«Угрозы экологии нет. На движение поездов ситуация не повлияла», — уточнили в компании.
Для устранения последствий на станции Сортировочная — Московская задействовали восстановительный поезд.
Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после схода вагона. В пресс-службе ведомства отметили, что причины аварии пока уточняют. Прокуратура оценит действия ответственных лиц, а также проверит, как они исполняли правила в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
За несколько дней до этого происшествия вагоны с углем сошли с рельсов в Забайкальском крае. Обошлось без пострадавших, задержки движения поездов не было. Транспортная прокуратура также организовала проверку.
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