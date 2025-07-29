Соседей шокировала жестокость уфимки, специально переехавшей кошку на машине

Жительница Уфы дважды переехала кота на машине и, спокойно дождавшись, пока он умрет, ушла по своим делам. Соседка по дому Оксана в беседе с 360.ru назвала такой поступок свинским.

«У нас камеры выходят на все подъезды. Когда сообщили, что раздавили кошку, начали искать, кто это был. Написала заявление в полицию и ГИБДД. Это дочь нашей соседки, она приезжает часто к матери. Когда соседка остановила ее и спросила, что она сделала, то ответила: „Кошка гадит у нас в подъезде“ — а потом уехала», — сказала она.

Оксана отметила, что жильцов возмутило поведение человека, который раздавил кошку и повел себя таким образом.

«Ее мать сказала, что кот уже лежал раздавленным. Потом показали видео. Хочется максимально это обнародовать, чтобы люди проявляли осторожность за рулем. Она ее бросила раздавленной. Хотя кошка домашняя, бабушки с четвертого этажа. В общем, свинство полное», — добавила жительница дома.

Хозяйка погибшего животного сейчас тяжело болеет и не могла за ним ухаживать.