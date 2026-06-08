Частный самолет разбился в Доминикане

Бизнес-джет Gulfstream G200 разбился в Доминиканской Республике. Сразу после столкновения с землей самолет взорвался, погибли два пилота. Об сообщила Daily Mail .

По предварительным данным, самолет принадлежал американской компании. Во время полета экипаж подал сигнал о чрезвычайной ситуации и решил выполнить экстренную посадку. Журналисты сообщили, что проблемы возникли примерно в 16 милях от Международного аэропорта Ла Романа.

Попытка посадить самолет не увенчалась успехом. После падения бизнес-джет взорвался, а пламя быстро охватило весь корпус. Предварительно, на борту находились только два пилота, они оба погибли. Данных о пассажирах или бортпроводниках не было.

На месте крушения начали работу пожарные и спасатели. Авиационные власти республики расследуют причины катастрофы.

Ранее в Казахстане разбился легкомоторный самолет Ан-2. В результате крушения погиб один человек.