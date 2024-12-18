Сомнений нет. Захарова заявила, что ей известен заказчик убийства генерала Кириллова

Захарова: не сомневаюсь, кто был заказчиком и исполнителем убийства Кириллова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призналась, что у нее нет сомнений, кто был заказчиком убийства начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Об этом дипломат сообщила в эфире радиостанции Sputnik .

«Безусловно, наше следствие установит все детали. Я не сомневаюсь, кто был заказчиком, кто был исполнителем», — сказала она.

Утром 17 декабря Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли после взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Взрывное устройство заложили в электросамокат около жилого дома, следствие начало расследование.

Следственный комитет РФ завел уголовное дело по статьям о теракте, убийстве, и незаконном обороте оружия. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал силовиков сделать все необходимое, чтобы заказчики убийства Кириллова понесли заслуженное наказание.