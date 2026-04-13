Сочинец разбился на смотровой площадке в ущелье Тисо-самшитовой рощи

Мужчина сорвался в ущелье с высоты около 200 метров в сочинском парке Тисо-самшитовая роща. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Житель Сочи обошел бетонные ограждения смотровой площадки «Белые скалы» и запрещающие знаки, после чего упал со скалы. Спасатели обнаружили тело мужчины на тропе рядом с пещерой. Они эвакуировали его из горнолесной местности и передали правоохранителям.

Ранее в Сочи погибла 24-летняя девушка-спелеолог, изучавшая пещеру Глубокий Яр, известную как «Пасть дракона». Она следовала по туристическому маршруту без лицензии и сертифицированного оборудования. Во время экскурсии девушка сорвалась в водопад и погибла, по факту ее смерти возбудили уголовное дело.

Сотрудники МЧС эвакуировали тело и передали его следователям. В оказании небезопасной услуги заподозрили местную жительницу, на допросе она признала вину.