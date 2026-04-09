В Сочи возбудили уголовное дело после гибели спелеолога

СК: уголовное дело возбудили после гибели девушки в пещере «Пасть дракона»
Следователи завели уголовное дело после гибели 24-летней девушки в сочинской пещере Глубокий Яр, известной как «Пасть дракона». Об этом сообщила пресс-служба управления СК по Краснодарскому краю в своем телеграм-канале.
По версии следствия, местная жительница организовала пеший маршрут для группы туристов в пещеру, не имея лицензии и сертифицированного оборудования для спелеотуризма. Во время экскурсии девушка упала в водопад и погибла.
«В Сочи местная жительница подозревается в оказании небезопасной услуги, в результате которой погибла девушка», — сообщила пресс-служба.
Девушка погибла вечером 4 апреля. Сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС эвакуировали тело из пещеры и передали его следователям.
Подозреваемая уже признала вину во время допроса. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу и продолжат выяснять обстоятельства случившегося.