В Сочи возбудили уголовное дело после гибели спелеолога

СК: уголовное дело возбудили после гибели девушки в пещере «Пасть дракона»

Следователи завели уголовное дело после гибели 24-летней девушки в сочинской пещере Глубокий Яр, известной как «Пасть дракона». Об этом сообщила пресс-служба управления СК по Краснодарскому краю в своем телеграм-канале .

По версии следствия, местная жительница организовала пеший маршрут для группы туристов в пещеру, не имея лицензии и сертифицированного оборудования для спелеотуризма. Во время экскурсии девушка упала в водопад и погибла.

«В Сочи местная жительница подозревается в оказании небезопасной услуги, в результате которой погибла девушка», — сообщила пресс-служба.

Девушка погибла вечером 4 апреля. Сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС эвакуировали тело из пещеры и передали его следователям.

Подозреваемая уже признала вину во время допроса. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу и продолжат выяснять обстоятельства случившегося.