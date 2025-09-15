Собаку спасли из квартиры в Новосибирске после смерти хозяина

В Новосибирске спасатели нашли в квартире на улице Степной мертвого мужчину и его жену в тяжелом состоянии. Рядом с погибшим была привязанная на поводке собака. Животное сильно исхудало, его отвели в другую комнату, накормили и напоили. Хозяйку госпитализировали. На попечительство питомца взял приют Академгородка. Администратор Галина Клебче рассказала 360.ru, как себя чувствует собака.

«Собачка себя чувствует очень хорошо. Она молодая, очень активная, к людям очень тянется, хорошо гуляет, хорошо кушает», — заявила она.

По словам Клебче, неизвестно, вернут ли животное хозяйке после выписки из больницы. Женщина очень слаба. Одна из знакомых собеседницы 360.ru заявила, что готова забрать питомца в будущем.