В Люберцах собака умерла после отравления крысиным ядом

В Люберцах погибла собака, предположительно отравившаяся крысиным ядом, рассказали 360.ru знакомые хозяина. По их словам, вечером 12 сентября во время прогулки в сквере она подобрала с земли что-то похожее на еду и быстро проглотила.

Утром животное почувствовало себя плохо, позже началось кровотечение из носа и пасти. Несмотря на вызов ветеринарной скорой помощи, спасти питомца не удалось — он умер вечером 13 сентября.

Жители района добавили, что ранее неподалеку уже находили сосиски с иголками внутри. Тогда опасные предметы удалось вовремя убрать, никто не пострадал.

Ранее полиция Владикавказа задержала живодера, разбившего череп псу на глазах у детей.