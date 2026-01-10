Шереметьево доставит багаж пассажиров «Аэрофлота» и «России» прямо на дом

Адресную доставку багажа для пассажиров двух авиакомпаний организовали в аэропорту Шереметьево на фоне большого скопления людей в терминале. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани, сославшись на решение оперативного штаба.

Оперативный штаб аэропорта совместно с авиакомпаниями "Аэрофлот" и "Россия" принял решение о персональной доставке чемоданов. Данной услугой предложили воспользоваться пассажирам, в багаже которых нет предметов срочной необходимости или требующих таможенного декларирования.

«Ваш багаж будет доставлен по Вашему адресу. Для этого необходимо заполнить форму обратной связи на сайте aeroflot.ru, указав свои полетные данные и адрес доставки», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Пассажиров всех остальных авиакомпаний попросили ожидать в зоне получения багажа. В терминале постоянно транслируют объявления о статусе выдачи.

Причиной задержек выдачи стали сложные погодные условия, которые привели к накоплению багажа в зоне выдачи терминала С. Для ожидающих пассажиров в терминале организовали постоянную выдачу бутилированной воды и сэндвичей.