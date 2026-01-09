Сбой в системе выдачи багажа произошел в Шереметьеве из-за непогоды

В аэропорту Шереметьево произошел сбой в системе выдачи багажа, пассажиры в течение нескольких часов не могли получить свои чемоданы. Об этом сообщило РБК .

Сбой в работе терминала произошел из-за аномальных снегопадов, накрывших столицу 8–9 января. Багаж с рейса из Южно-Сахалинска начали выдавать через полтора часа после посадки, при этом выдали всего 15-20 чемоданов, потом лента остановилась. Вторую порцию выдали через 2,5 часа после прилета.

Пассажиры с другого рейса сообщили, что ждут багажа более трех часов. Люди расположились на багажных тележках и даже на полу.

В пресс-службе аэропорта заявили, что выдача багажа осуществляется непрерывно.

«Ленты выдачи багажа исправны и работают бесперебойно. Имеются задержки в обработке и выдаче багажа на багажные ленты по ряду рейсов по причине замедления работы техники в условиях продолжительного интенсивного снегопада», — пояснили в воздушной гавани.

Циклон «Фрэнсис» принес снегопад, который побил уже несколько «снежных» рекордов в столице и области. Окончание снежного коллапса ожидается к 10 января.