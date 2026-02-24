Собака в Смоленске вернулась с прогулки одна. Девятилетняя хозяйка исчезла

Прокуратура начала проверку после исчезновения 9-летней девочки в Смоленске

В Смоленске на прогулке с собакой пропала девятилетняя девочка. Начались поиски, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба прокуратуры Смоленской области.

Школьница вышла из квартиры по улице Маршала Еременко около восьми часов утра 24 февраля, чтобы выгулять собаку. Больше ее не видели, питомец вернулся один.

Прокуратура начала проверку, в рамках которой оценит работу органов профилактики безнадзорности и поведение родителей, ответственных за воспитание ребенка.

Чтобы установить обстоятельства следственным путем, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СК по Смоленской области. К поискам девочки подключились следователи, полицейские, спасатели, добровольцы отряда «Сальвар» и местные жители.

Школьница в день исчезновения надела темную куртку с цветными пятнами и ярко-голубые лыжные брюки. Ее рост — 130 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы и голубые глаза.

Следком опросил возможных очевидцев и рассмотрел разные версии. Одну из них назвал телеграм-канал «112»: девочку, по словам соседей, могли увезти неизвестные на машине.

