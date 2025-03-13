Собака спасла жизнь пенсионерки в новгородском лесу

В Новгородской области в лесу пропала 70-летняя женщина, но ей удалось выжить благодаря собаке, которая два дня согревала ее. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил поисково-спасательный отряд «Пестово».

О пропаже пенсионерки стало известно утром в понедельник, 10 марта. На ее поиски сразу выехали 10 волонтеров. Родственники пропавшей и полиция уже были на месте.

Добровольцы отряда развернули штаб и разбились на группы, а после определения зон поиска ушли на задачи. Искать было сложно, так как на месте происшествия отсутствовала сотовая связь.

Поисковики отметили, что прогнозы были неутешительные, так как с момент пропажи женщины прошло два дня, была минусовая температура, а в лесу лежал снег.

«Спустя несколько часов поисков одна из групп через систему 112 смогла выйти на связь и сообщила, что бабушка найдена, жива, требуется эвакуация!» — сообщили в отряде.

Добровольцы назвали это чудом, но, как выяснилось, повезло и в другом. Все это время с женщиной находилась собака, которая ее «согревала и придавала сил держаться и не терять надежду на помощь».

Пока ждали помощь, пенсионерку укутали и разожгли костер. С женщиной все хорошо.

Ранее кинологи из столичного аварийно-спасательного отряда № 6 Пожарно-спасательного центра рассказали, что главное в собаках-спасателях — это дружелюбие и выносливость.