Дружелюбие и выносливость. Московские кинологи рассказали о собаках-спасателях

Кинологи аварийно-спасательного отряда № 6 Пожарно-спасательного центра Москвы в этом году отметят 15-летие своей работы. В 2024-м они вместе с собаками спасли 23 жизни, сообщил сайт mos.ru.

АСО № 6 находится в районе Ново-Переделкино, всего в отряде девять кинологов и столько же собак.

«Мы предпочитаем готовить собак с возраста один-два года, на обучение уходит еще около двух лет. Порода значения не имеет. Главное — дружелюбие: прежде всего учим питомцев, что люди всегда приносят радость, так они будут работать с удовольствием», — рассказал спасатель-кинолог Евгений Слизовский.

Собака также должна иметь крепкое здоровье, быть выносливой, хорошо ориентироваться в пространстве и уметь самостоятельно принимать решения. Идеально походят животные средних размеров. Не менее важно найти близкого по духу друга.

Все собаки центра — личные питомцы своих напарников. После дежурства они вместе уходят домой. Спасатели и собаки тренируются ежедневно.

Ранее в корпусе № 6 Губернского колледжа в Серпухове состоялся торжественный выпуск кинологов. Группа полностью состояла из девушек, преподаватели отметили ее как одну из самых успешных за всю историю факультета.