Собака-спасатель Цунами стала последней надеждой для семей в Венесуэле

Кинолог Беэнс: пес по кличке Цунами спас 26 человек из-под завалов в Венесуэле

Спустя почти две недели после землетрясений в Венесуэле пес по кличке Цунами продолжает искать людей под завалами в штате Ла-Гуайра. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель кинологической группы реагирования Хорхе Беэнс.

Кинолог отметил, что их команда остается последней надеждой для семей погибших. Большинство служб уже занимаются извлечением тел, но спасатели продолжают искать признаки жизни.

Беэнс подчеркнул, что они не уйдут, пока власти не заявят об отсутствии шансов. Благодаря работе Цунами из-под завалов уже удалось спасти 26 человек.

С каждым днем вероятность найти выживших снижается. Работу осложняют жара, высокая влажность и физическое истощение.

Ранее спикер Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес сообщил, что число жертв двойного землетрясения в Венесуэле возросло до 3535, более 16 тысяч человек получили ранения.