Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле возросло до 3535 человек

Число жертв двойного землетрясения в Венесуэле возросло до 3535, более 16 тысяч получили ранения. Об этом в телеграм-канале сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

«Погибли 3535 человек, пострадали 16 740, спасены 6462», — говорится в опубликованной сводке.

За сутки количество погибших увеличилось на 193 человека, количество спасенных не меняется третьи сутки. Без жилья остаются 17 854 человека.

В результате землетрясений, которые произошли 24 июня, повреждения получили 856 зданий, из них 190 полностью разрушены. После двух мощных землетрясений в стране зафиксировали более тысячи афтершоков.

В Венесуэле 1 июля объявили семидневный национальный траур в память о погибших при землетрясениях.