Собака провалилась в бобровую нору на северо-западе Москвы

Утром 22 мая в Митине собака провалилась в бобровую нору. Об этом 360.ru сообщил источник.

ЧП произошло в районе улицы Барышихи. Заявитель рассказала, что животное не может выбраться самостоятельно, на место выдвинулись спасатели. Состояние собаки на данный момент неизвестно.

В начале мая собака упала в открытый люк на 104-м километре МКАД. Животное заметила женщина, которая косила траву рядом с заправочной станцией. На место приехали спасатели ГБУ «Автомобильные дороги» и ОПСО «СпасРезерв». В итоге собаку крупной породы подняли с почти четырехметровой глубины.

Ранее ветеринары из Дмитрова спасли двух собак, проглотивших трубчатые кости.