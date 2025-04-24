Ветеринары из Дмитрова спасли двух собак, съевших трубчатые кости

Специалисты ветеринарной станции в Дмитрове спасли жизнь двум собакам, проглотившим кости. Китайская хохлатая по кличке Джеки вытащила лакомство из мусорного ведра, а лабрадор Лаки попробовал угощенье на прогулке.

У Джеки свинные кости вызвали непроходимость кишечника. Ветеринары помогли питомцу медикаментозным путем. А вот Лаки пришлось долго лечить. Лишь после этого у лабрадора нормализовалась работа ЖКТ и появился интерес к еде и прогулкам.

Ветеринары отмечают, что из-за поедания костей у собак могут возникнуть: закупорка пищеварительной системы, раны во рту, застревание осколков в деснах и между зубами, травмы желудка, стирание эмали и сколы у зубов, а также инфекционные болезни из-за паразитов на остатках мяса.

В Минсельхозпроде призвали хозяев в случае плохого самочувствия питомцев обращаться за помощью.

Операторы колл-центр ветеринарии принимают звонки с 9:00 до 21:00 по номеру +7 (495) 668-01-25. В нерабочее время на линии работает электронный помощник.