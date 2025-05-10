Собака провалилась в открытый люк рядом с МКАД

Сотрудники «СпасРезерва» вытащили собаку, провалившуюся в люк около МКАД

В пятницу, 9 мая, собака провалилась в открытый люк на 104-м километре МКАД. Об этом сообщила пресс-служба спасательного отряда «СпасРезерв».

Животное случайно увидела женщина, которая косила траву около заправочной станции. На место прибыли спасатели ОПСО «СпасРезерв» и ГБУ «Автомобильные дороги».

Собаку крупной породы подняли с четырехметровой глубины. Она нервничала, дружелюбия к людям не проявляла. Принять животное согласились в приюте «Зоорассвет».

Сейчас жизнь пса вне опасности, он находится в отдельном вольере на карантине. У собаки заметили клеймо. «СпасРезерв» призвал владельца животного откликнуться. Хозяева нашлись.

Ранее ветеринары из Дмитрова спасли двух собак, съевших трубчатые кости.