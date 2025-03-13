Собака покусала женщину в Петербурге на глазах у хозяйки

Собака набросилась на женщину во дворе жилого дома в Купчино в Санкт-Петербурге. Пострадавшая попала с укусами в больницу. Кадры с моментом нападения оказались в распоряжении 360.ru.

По предварительным данным, собака находилась на улице со своей хозяйкой. В какой-то момент она начала вести себя агрессивно и напала на проходившую мимо женщину. Животное в течение нескольких минут пытались оттащить прохожие, после этого на место происшествия вызвали полицию.

По данным «Фонтанки», собаку сначала привязали к скамейке, а потом за ней приехали специальные службы. Владельцы пса приняли решение его усыпить.

Пострадавшую 66-летнюю петербурженку доставили в в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с ранами ноги, укусом пальца руки и травмой колена. Сейчас она находится под наблюдением врачей.

Ранее в городе Николаевске-на-Амуре стая бродячих собак напала на 10-летнюю девочку, когда она шла в школу. Врачи буквально собирали пострадавшую по частям. Теперь школьнице нужна пластическая операция лица.