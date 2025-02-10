Стая собак оставила без лица школьницу в Хабаровском крае

Стая собак напала на десятилетннюю девочку в городе Николаевске-на-Амуре. Мать пострадавшей школьницы в комментарии 360.ru рассказала, что врачи оперировали дочь несколько часов, собирая ее буквально по частям.

Она пояснила, что дочка опаздывала на занятия в школу, поэтому пошла не по обычному маршруту, а свернула на улицу, где обитала стая бродячих животных.

По словам женщины, о случившемся с девочкой она узнала от своей родственницы, которая прибежала к ней в истерике.

«Мой муж поехал туда, а ее уже на снегоходе отправили в хирургию. Я галопом, полураздетая, побежала в больницу. Но меня к ней не пустили. Там операция шла. Только отдали вещи, разорванные собаками», — рассказала мать пострадавшей школьницы.

Собеседница 360.ru добавила, что смогла связаться с врачами только через пять часов после того, как дочь забрали в больницу.

«Хирурги сказали, что сделали все, что могли. Но теперь нужна пластическая операция головы и лица. Шею и тело собаки тоже покусали», — подчеркнула женщина.

Она пояснила, что уже обратилась с заявлением в прокуратуру, но там ей сказали, что на рассмотрение требуется 10 дней.

В пресс-службе хабаровского управления Следственного комитета сообщили, что после нападения стаи собак на школьницу в е Николаевске-на-Амуре криминалисты завели уголовное дело о халатности.

В рамках расследования сотрудники ведомства установят и оценят работу муниципальных чиновников, ответственных за отлов бездомных животных.

В региональной прокуратуре добавили, что подготовят взыскание с муниципалитета компенсации морального вреда пострадавшей девочки.