Собака напала на школьницу под Иркутском
Собака в Иркутской области напала на школьницу с бульдогом
В поселке Маркова Иркутского района бездомная собака напала на 13-летнюю школьницу. Девочке пришлось обращаться в больницу — у нее рана на спине, гематомы и царапины на лице. Подробнее о ситуации рассказала мама ребенка в беседе с 360.ru.
По ее словам, происшествие случилось вечером, 4 июня, когда школьница возвращалась с прогулки. Она шла вместе со своей домашней собакой — маленьким французским бульдогом. В какой-то момент их увидела черная, бездомная, большая собака и агрессивно побежала в сторону домашнего питомца.
«Дочь, чтобы спасти нашу собаку, взяла ее на руки и свернула в проулок, скрылась с глаз той бродячей. Но собака за ней в проулок и кинулась. Она пыталась укусить нашу, но в итоге получилось, что травму получила только дочь», — заявила женщина.
По ее словам, у девочки исцарапаны руки, грудь и лицо. На левой руке гематома и синяк. Также на спине осталась поверхностная рана.
«Дочь начала кричать „помогите!“ — и выскочил мужчина, сосед. <…> схватил собаку за ухо, прижал к земле, и потом за шкирку, и ее отогнал. Таким образом он дочь спас», — рассказала собеседница 360.ru.
После происшествия девочку сразу отправили к врачам, медики назначили пациентке амбулаторное лечение.
По словам матери, ребенок теперь боится ходить рядом с местом, где случилось нападение. Животное до сих пор остается на улице и готово напасть на других.
Прокуратура Иркутской области проведет проверку и проконтролирует уголовное дело в связи с нападением собаки на несовершеннолетнюю. Правоохранители дадут оценку исполнению законодательства об ответственном обращении с животными и других федеральных законов.
Родителям пострадавшей девочки предложили обратиться в прокуратуру для решения вопроса о судебной защите ее прав.
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