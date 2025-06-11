Собака напала на школьницу под Иркутском

В поселке Маркова Иркутского района бездомная собака напала на 13-летнюю школьницу. Девочке пришлось обращаться в больницу — у нее рана на спине, гематомы и царапины на лице. Подробнее о ситуации рассказала мама ребенка в беседе с 360.ru.

По ее словам, происшествие случилось вечером, 4 июня, когда школьница возвращалась с прогулки. Она шла вместе со своей домашней собакой — маленьким французским бульдогом. В какой-то момент их увидела черная, бездомная, большая собака и агрессивно побежала в сторону домашнего питомца.

«Дочь, чтобы спасти нашу собаку, взяла ее на руки и свернула в проулок, скрылась с глаз той бродячей. Но собака за ней в проулок и кинулась. Она пыталась укусить нашу, но в итоге получилось, что травму получила только дочь», — заявила женщина.

По ее словам, у девочки исцарапаны руки, грудь и лицо. На левой руке гематома и синяк. Также на спине осталась поверхностная рана.