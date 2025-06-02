Алабай в Приморье напал на 70-летнюю женщину

Собака породы алабай напала на женщину 70 лет в селе Амгу Тернейского района Приморского края, пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Об этом в Telegram-канале сообщила прокуратура Приморского края.
ЧП произошло утром 2 июня, в результате него потерпевшая получила рвано-укушенные раны в области лица и головы, медики оценивают ее состояние как тяжелое.
По инициативе прокуратуры следователи завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».
Надзорное ведомство проследит за привлечением владельца собаки к ответственности и взысканием с него расходов на транспортировку в больницу и лечение пострадавшей.
В мае Аалабай напал на ребенка в Шатуре, шестилетний мальчик получил ссадины и раны. в Результате мать пострадавшего отогнала животное громким криком и отверткой.
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