Алабай в Приморье напал на 70-летнюю женщину

В Приморье алабай напал на 70-летнюю женщину, она в тяжелом состоянии

Собака породы алабай напала на женщину 70 лет в селе Амгу Тернейского района Приморского края, пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Об этом в Telegram-канале сообщила прокуратура Приморского края.

ЧП произошло утром 2 июня, в результате него потерпевшая получила рвано-укушенные раны в области лица и головы, медики оценивают ее состояние как тяжелое.

По инициативе прокуратуры следователи завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Надзорное ведомство проследит за привлечением владельца собаки к ответственности и взысканием с него расходов на транспортировку в больницу и лечение пострадавшей.

В мае Аалабай напал на ребенка в Шатуре, шестилетний мальчик получил ссадины и раны. в Результате мать пострадавшего отогнала животное громким криком и отверткой.